İsrail Ordusundan Yedek Askerlere Silah Altına Alma Görüntüleri

İsrail Ordusunun Yedek Askerlere Konuşlandırılması

Tel Aviv'in Lübnan'a yönelik kara saldırısı ihtimalleri üzerine İsrail ordusu, ülkenin kuzeyine konuşlandırılan iki tugaydaki yedek askerlerin silah altına alındığına dair görüntüler yayımladı.

Açıklamalar ve Görüntüler

İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan bu iki tugayın kuzey bölgesinde konuşlandırıldığını ve bu kapsamda silah altına alındıklarını belirten bir yazılı açıklama yaptı. Paylaşılan görüntülerde, yedek askerlerin silahlandırılmasının yanı sıra bölgeye büyük miktarda askeri araç ve tankın da sevk edildiği gözlemlenmektedir.

Hazırlık ve Gelişmeler

Bu görüntülerin, Lübnan'a yönelik kara saldırısı söylemlerinin yükseldiği bir dönemde paylaşılması dikkat çekicidir. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kara saldırısına yönelik hazırlıkların sürdüğünü duyurmuştu. Buna ek olarak, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile olan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" ifade ederek, olası bir kara saldırısına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.