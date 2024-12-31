DOLAR
35,31 0,01%
EURO
36,76 -0,04%
ALTIN
2.962,33 0,01%
BITCOIN
3.257.890,12 2,45%

İsrail Ordusundan Yemen'den Atılan Balistik Füze İle İlgili Açıklama

İsrail ordusu, Yemen'den gönderilen balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 03:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 03:15
İsrail Ordusundan Yemen'den Atılan Balistik Füze İle İlgili Açıklama

Yemen'den Atılan Füze Engellendi

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu füzenin İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğü vurgulandı.

Sirenler Çaldı

Hava savunma sistemlerinin füzeye müdahalesinin ardından İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi. Bu durum, söz konusu bölge halkı arasında kısa süreli bir endişeye yol açtı.

Husilerin Saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, son dönemlerde İsrail'e yönelik sık sık füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirmekte. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce Husilere karşı “sert bir darbe” tehdidinde bulunmuştu.

Önceki Hava Saldırıları

Hatırlanacağı üzere, İsrail savaş uçakları, 26 Aralık tarihinde, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde kentine yönelik hava saldırıları düzenlemiş, bu saldırılarda dört kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Askerlerinden Irkçı Paylaşıma Tepki: 'Köyünüz Yansın' Şarkısı Eşliğinde Kundaklama Görüntüleri Yayınlandı
2
Dünyanın En Yüksek IQ'suna Sahip Kim Younghoon: Dedikodu Ruh Sağlığına İyi Geliyor
3
Libya İletişim Bakanı ve AB Büyükelçisi, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi
4
MKE'nin Yeni Nesil Keskin Nişancı Tüfeği: MKE-408 Tanıtıldı
5
Çığ Felaketi: Judocu Emre Yazgan'ın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi
6
Şırnak'ta Minibüs ile Tır Çarpıştı: İki Sürücü Yaralı
7
İran'da Soğuk Hava Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi