İsrail Ordusundan Yemen'den Atılan Balistik Füze İle İlgili Açıklama

Yemen'den Atılan Füze Engellendi

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu füzenin İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğü vurgulandı.

Sirenler Çaldı

Hava savunma sistemlerinin füzeye müdahalesinin ardından İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi. Bu durum, söz konusu bölge halkı arasında kısa süreli bir endişeye yol açtı.

Husilerin Saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, son dönemlerde İsrail'e yönelik sık sık füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirmekte. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce Husilere karşı “sert bir darbe” tehdidinde bulunmuştu.

Önceki Hava Saldırıları

Hatırlanacağı üzere, İsrail savaş uçakları, 26 Aralık tarihinde, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde kentine yönelik hava saldırıları düzenlemiş, bu saldırılarda dört kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.