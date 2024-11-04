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İsrail Ordusunun Asker İhtiyacı ve Ultra-Ortodoksların Rolü

İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'a yönelik operasyonları için 7 bin asker daha gerekiyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 20:14
İsrail Ordusunun Asker İhtiyacı ve Ultra-Ortodoksların Rolü

İsrail Ordusuna 7 Bin Asker Faaliyet Etkisi

İsrail medyasından gelen haberlere göre, ülkenin ordusu mevcut operasyonları için en az 7 bin askere ihtiyaç duymakta. Bu sayı, özellikle Ultra-Ortodoks Yahudiler (Haredi) içerisinden 3 bin kişinin askerlik hizmetine alınmasıyla sağlanabileceği belirtildi.

Saldırılar ve Asker Alım Durumu

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bilgilerde, İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a düzenlediği operasyonların devamı için 7 bin asker talebinde bulunduğu vurgulandı. Haberde, orduya son yılda alınan 13 bin askerden sadece 1,200'ünün Haredi olduğu bilgisi yer almakta.

Askerlikten Muafiyet ve Kamu Yardımları

İsrail Yüksek Mahkemesinin 25 Haziran'da aldığı karara göre, Ultra-Ortodoks erkeklerin askerlikten muafiyetinin yasal dayanağı kalmadığı ve askere alınmaları gerektiği ifade edildi. Karara göre, askere alınmayan Harediler kamu desteklerinden de faydalanamayacak.

Askerlikte Yaşanan Sorunlar

Son yıllarda askerlikten muaf tutulanların sayısının arttığı belirtiliyor. İsrail'de askerlik hizmetine çağrılanların %33'ünün askerlik şubelerine gitmediği, buna ek olarak sağlık ve psikolojik nedenlerle muafiyet oranının %4-8 arasında olduğu kaydedildi.

Gazze'ye Saldırılar ve Asker Kaybı

7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırıları sürecinde yaklaşık 780 askerin hayatını kaybettiği ve 12 bin askerin yaralandığı bildirilmektedir. Ancak bu yaralıların çoğu hala askere geri dönmemiştir.

Haredi Mücadelesi ve Askerlik Eğitimi

Kendi dini gereksinimleri nedeniyle askerlik hizmetinde bulunmak istemeyen Haredilerin, İsrail nüfusunun yaklaşık %12'sini oluşturduğu ifade edilmektedir. Koalisyon partileri de, Tevrat eğitimini temel hak olarak yasal güvence altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir.

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