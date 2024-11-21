İsrail Ordusunun Baalbek'e Hava Saldırısında 47 Ölü

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları Kötüleşiyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 47 kişi yaşamını yitirdi.

Baalbek-Hermel Valisi Beşir Hıdır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bölge için "çok şiddetli bir gün" ifadesini kullandı ve saldırıların etkilerini detaylandırdı. Hıdır, Baalbek'teki Makne, Beyt Şama, Yuneyn, Seferi, Felavi, Ameşki, Nebha, Nebi Şit, Hur Tala, Bevadi, Vadi Um Ali, Huş Rafika ve Birital bölgelerinin hedef alındığını bildirdi.

Hıdır, saldırılarda 22 kişinin yaralandığını ve arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini belirtti. Ancak, hangi bölgede kaç kişinin öldüğüne dair daha fazla ayrıntı vermedi.

Diğer yandan, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Baalbek'teki 5 bölgeye yönelik saldırılarında ölü sayısının 22 olduğunu duyurdu. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Makne'de 6, Felavi'de 4, Ameşki'de 2, Nebha'da 8 ve Birital'de 2 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmaların ortasında, İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan’ın güneyindeki şehirler ve Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırılarına başlamıştı. 30 Eylül'de ise İsrail, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ın altyapısını hedef alan "sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına girişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.