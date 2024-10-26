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İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Açtığı Ateşle Bir Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde yaşanan olayda bir Filistinli genç İsrail güçlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 21:56
İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Açtığı Ateşle Bir Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail Güçlerinin Açtığı Ateş Sonucu Bir Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kalkilya’nın Azzun Atme bölgesinde meydana gelen olayda genç bir bireyin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın ardından görgü tanıkları, Tulkerem'in doğusundaki Selam Mahallesi'nde bir apartmanın kuşatılarak "Energa" füzeleriyle bombalandığını ifade etti. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ardından polis köpekleri kullanarak binaya giriş yaptığını aktardı.

Artan Gözaltı ve Saldırılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla birlikte Filistinlilere karşı gözaltı ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreç içerisinde 11,400'den fazla Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki bölgelerde, 7 Ekim 2023'ten itibaren sürdürülen çatışmalarda, 762 Filistinli hayatını kaybetmişken, bunların 166'sının çocuk olduğu kaydedildi.

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