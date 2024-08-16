İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınında Bir Filistinli Yaralandı

İsrail'in Batı Şeria'daki Baskını

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi konumundaki Beyt Rima beldesine bir operasyon düzenledi. Bu baskında, açılan ateş sonucu bir Filistinli genç yaralandı.

Görgü Tanıklarının Anlatımları

Baskın sırasında olayların patlak verdiği ve Filistinli gençlerin İsrail askerlerine karşı tepki gösterdiği bildirildi. Tanıkların ifadelerine göre, çatışmalarda gençler taş atarken, İsrail güçleri gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık verdi.

Yaralanma Olayı

Olaylar sonucunda, bir gencin ayağından gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi. Bu durum, Batı Şeria'daki gerilimin ve çatışmaların boyutunu yeniden gözler önüne serdi.