DOLAR
35,09 -0,16%
EURO
36,61 -0,67%
ALTIN
2.929,62 -0,45%
BITCOIN
3.584.858 -0,81%

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki İHA Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği İHA saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:39
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki İHA Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da İHA Saldırısı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir araca düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısı ile 4 Filistinliyi hayatını kaybettirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Balata Mülteci Kampı'nda Başka Bir Olay

Ayrıca, bugün işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'nda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında olmak üzere iki Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız...

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki Filistinliler, saldırı sonrası hurdaya dönen aracı inceledi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız...

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki Filistinliler, saldırı sonrası hurdaya dönen aracı inceledi.

İLGİLİ HABERLER

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye Suçlarına Karşı Uluslararası Destek Çağrısı
2
AK Parti Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis'e Sundular
3
Kazakistan'dan Gaziantep'e Okul Desteği: Temel Atma Töreni Gerçekleşti
4
Beylikdüzü'nde Kaldırımda El Bombası Bulundu
5
İstanbul'da İş İnsanı Nihat Özçelik Gözaltına Alındı
6
Bakan Tekin, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Son Gelişmeleri Açıkladı
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Polonez İşçilerine Destek Ziyaretinde Bulundu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı