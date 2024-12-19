İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki İHA Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da İHA Saldırısı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir araca düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısı ile 4 Filistinliyi hayatını kaybettirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Balata Mülteci Kampı'nda Başka Bir Olay

Ayrıca, bugün işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'nda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında olmak üzere iki Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki Filistinliler, saldırı sonrası hurdaya dönen aracı inceledi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki Filistinliler, saldırı sonrası hurdaya dönen aracı inceledi.