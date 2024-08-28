İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Operasyonu: 7 Ölü ve Yoğun Çatışmalar

İsrail Ordusu Batı Şeria’da Geniş Çaplı Bir Operasyon Başlattı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da yürüttüğü "geniş çaplı" saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Özellikle Tulkerim kentinde hastaneler kuşatma altında kalırken, bölgedeki çatışmalar da arttı.

Operasyonun Detayları

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, ordunun Batı Şeria’nın kuzeyinde düzenlediği operasyonlar sırasında, Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı harekete geçildi. Saldırılar sırasında Kara Kuvvetleri destek için savaş helikopterleri ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filistin Sağlık Bakanlığından alınan bilgilere göre, Cenin kentine düzenlenen baskında 2 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi de yaralandı. Ayrıca, Cenin'de İbn-i Sina Hastanesi yakınındaki bir araca da İHA ile saldırı düzenlendi.

Ambulansların Çalışmasına Engel Olundu

Tulkerim kentine giriş yapan İsrail güçleri, kentteki hastanelere baskınlar düzenleyerek kuşatma altına almış durumda. Ayrıca, Ambulanslar üzerinde arama yapılarak acil yardım ekiplerinin görevine engel olundu.

Faria Mülteci Kampı'na Saldırı

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampı da İsrail ordusunun hedef aldığı yerlerden biri oldu. Burada gerçekleştirilen saldırıda 2 genç yaşamını yitirirken, yaralanan birçok kişi olduğu bildirilmekte. Filistin Kızılayı ekipleri, yaralılara ulaşmakta büyük zorluk çekiyor.

Oslo Anlaşması Sonrası Tırmanan Çatışmalar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistinliler arasında artan çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 659’a ulaştı. İsrail ordusunun Gazze’ye açtığı saldırılar ve Filistin topraklarına yönelik baskınlar ise artarak devam ediyor.