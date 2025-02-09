İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor: 2 Filistinli Yaralı

İsrail Ordusu, Tulkerim'de 2 Filistinliyi Yaraladı

İsrail ordusu, 20 gün süren saldırıları sırasında Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 2 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı'nın yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Tulkerim'de gerçekleştirdiği saldırılar sırasında vatandaşlara gerçek mermiyle ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Nur Şems Mülteci Kampı çevresinde hedef aldığı 2 Filistinli yaralıdan birinin kafasından vurulduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisi de paylaşıldı.

İsrail'in Kuzey Batı Şeria'daki Saldırıları

Gazze'de sağlanan ateşkesin 19 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından, 21 Ocak tarihinde İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu saldırılarda toplam 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Cenin'de başlatılan saldırıların ardından, 27 Ocak'la birlikte Tulkerim ve 2 Şubat itibarıyla Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine kadar genişledi. İsrail ordusu, 8 Şubat tarihinde ise Tamun'daki güçlerini geri çekti.