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İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları Sağlık Ekiplerine Zorluk Çıkartıyor

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırıları sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:50
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları Sağlık Ekiplerine Zorluk Çıkartıyor

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Geniş Çaplı Saldırılara Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun başlattığı "geniş çaplı" saldırılar, sağlık ekiplerinin çalışmalarını ciddi şekilde aksatmaya başladı.

İbn-i Sina Hastanesi'nden Açıklama

Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi'nde görev yapan ambulans şoförü Hazım Mısari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na yönelik operasyonları esnasında sağlık ekiplerine birçok zorluk çıkarıldığını ifade etti.

Sağlık Çalışanlarının Zorlukları

Mısari, kampta sağlık hizmetleri sunmanın oldukça zorlaştığını vurguladı. "Ambulanslar ve sağlık ekipleri, yaralıların hastanelere giriş-çıkışları sırasında sıkı denetimlere maruz kalıyor," dedi. Ayrıca, İsrail askerlerinin yaralıları taşıyan ambulansları birkaç kez durdurup, belgeler talep ettiğini de sözlerine ekledi.

Saldırılarda Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen saldırılarda en az 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi. Saldırılar, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim bölgelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı, Kalkilya kenti ve diğer beldelere de baskınlar düzenlenmiş durumda.

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