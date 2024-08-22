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İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırısında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki bombardımanında 1 Filistinli yaşamını yitirdi, bölgede çatışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:34
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırısında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Bombardıman Düzenledi

İsrail ordusunun, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucunda 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Çatışmalar ve Zarar Gören Yapılar

Günün erken saatlerinde Tulkerim kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, yerel direnişçilerle çatışmalara girdi. Askeri araçların kampın çeşitli bölgelerine konuşlandırılmasıyla birlikte, caddedeki ve iş yerlerindeki yapılar zarar gördü.

Cinayetin Ardındaki Detaylar

Görgü tanıkları, insansız hava araçlarının kamp içinde bir alanı bombaladığını bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaşamını yitiren kişinin 38 yaşındaki İmad Teyser Şirim olduğunu ve başından ağır yaralanarak Tulkerim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu.

Direniş Gruplarının Tepkileri

Bölgede faaliyet gösteren Hamas'a bağlı Kassam Tugayları ile İslami Cihad’ın Tulkerim Tugayları, karşılıklı çatışmalarda İsrail ordusuna kayıplar verdirdiklerini belirtti.

Artan Zayiat Sayıları

Filistin Kızılayı, ağır yaralı bir Filistinliye yardım ettiklerini ifade etti. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleriyle süregelen çatışmalar nedeniyle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 638'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığı günden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltılar, baskınlar ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

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