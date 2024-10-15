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İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Yaralılar

Beyt Furik'te İsrail ordusunun düzenlediği baskında biri çocuk iki Filistinli yaralandı, çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 19:11
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Yaralılar

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesinde düzenlediği baskın sırasında biri çocuk olmak üzere iki Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayı Açıklamada Bulundu

Filistin Kızılayı, 13 yaşındaki bir çocuğun ve 24 yaşındaki bir gencin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralıların, İsrail askerleri tarafından gerçek mermilerle vurulduğu belirtildi.

Çatışmaların Sebebi: Direniş

Beyt Furik beldesi, son günlerde İsrail ordusunun sık sık düzenlediği baskınlara maruz kalıyor. Görgü tanıkları, Filistinlilerin direnişi sebebiyle burada çatışmaların yaşandığını aktardı.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 160'ı çocuk olmak üzere toplam 755 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca bu şiddet olaylarında 6 bin 250 Filistinli de çeşitli şekillerde yaralandı.

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