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İsrail Ordusunun Beyrut Saldırısında Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun Beyrut'taki saldırısında 5 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:34
İsrail Ordusunun Beyrut Saldırısında Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail Ordusu Beyrut'un Merkezine Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında, 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un merkezindeki başbakanlık sarayı yakınlarında bir bölgeyi bombaladı. Herhangi bir uyarı yapılmadan iki füze ve bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı, şehir merkezindeki Hüseyniyye ez-Zehra’da, El-Balat Sokağı'nda gerçekleştirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Saldırının Tanığı Olayı Anlattı

Saldırının görgü tanığı Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının Lübnan yerel saatine göre 19.00 civarında gerçekleştiğini belirterek, "İlk hava saldırısını saniyeler sonra duyduk, deprem gibiydi. Sonrasında ikinci füzeyi duyduk ve büyük bir patlama sesi geldi." dedi.

Aynı sokakta iki binanın hedef alındığını belirten Muhammed, saldırıda bir arkadaşının da hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünki Saldırıların Detayları

Öte yandan, İsrail ordusunun dün Beyrut’ta iki ayrı noktaya düzenlediği saldırılarda toplam 10 kişi ölmüş, 45 kişi yaralanmıştı. Dün öğle saatlerinde, Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binanın hedef alındığı ve saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif’in öldüğü belirtilmişti. NNA, hedef alınan bölgenin Arap Baas Sosyalist Partisi'nin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.

Akşam saatlerinde ise Mar İlyas bölgesindeki elektronik ürünler satan mağazaya yönelik bir saldırı düzenlendiği ve bölgeden uzun süre alevler yükseldiği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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