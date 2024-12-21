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İsrail Ordusunun Bıraktığı Mayının Patlaması: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da İsrail ordusunun bıraktığı mayının patlaması sonucu 7 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:07
İsrail Ordusunun Bıraktığı Mayının Patlaması: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da Trajik Olay

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yaşanan bir patlama, bir çocuğun hayatına mal oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun er-Reşayide bölgesinde geride bıraktığı mayının patlaması sonucu 7 yaşındaki Ali Reşayide yaşamını yitirdi.

İsrail'den Henüz Yanıt Yok

Olayla ilgili olarak İsrail yöneticilerinden herhangi bir açıklama gelmezken, bu trajik durum, bölgede gerginlik ve endişelere yol açtı. Patlamanın ardından aile ve yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, bu tür olayların önüne geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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