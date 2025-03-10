İsrail Ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin ortasında bulunan Bureyc Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

Bölgedeki sağlık kaynaklarının aktardığına göre, İsrail'e ait insansız hava araçları, Bureyc Kampı'nda bir araya gelen Filistinlilerin hedef alındığını belirtmektedir. Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ambulansların, ölü ve yaralıları hastanelere ulaştırdığı ifade edilirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin net bilgi paylaşılmamıştır.

Bu saldırı, bölge halkı arasında büyük endişeye yol açarken, daha önce Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Refah kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı kaydedilmiştir.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelerde ihlallerine devam etmesi dikkat çekmektedir.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere toplam 48 bin 467 Filistinli hayatını kaybetmiş, 111 bin 913 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği belirtilmektedir.