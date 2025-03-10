İsrail Ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:15
İsrail Ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin ortasında bulunan Bureyc Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

Bölgedeki sağlık kaynaklarının aktardığına göre, İsrail'e ait insansız hava araçları, Bureyc Kampı'nda bir araya gelen Filistinlilerin hedef alındığını belirtmektedir. Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ambulansların, ölü ve yaralıları hastanelere ulaştırdığı ifade edilirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin net bilgi paylaşılmamıştır.

Bu saldırı, bölge halkı arasında büyük endişeye yol açarken, daha önce Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Refah kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı kaydedilmiştir.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelerde ihlallerine devam etmesi dikkat çekmektedir.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere toplam 48 bin 467 Filistinli hayatını kaybetmiş, 111 bin 913 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği belirtilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetimi Hedef Alıyor
2
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Keskin, Ramazan Söyleşileri'nde İstanbul'un Tarihini Anlattı
3
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
4
Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek
5
Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı
6
Yunanistan Sınırında Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı
7
Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar