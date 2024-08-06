İsrail Ordusunun Cenin'deki Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Cenin'deki Saldırısı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısı sonucunda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Cenin'in Eş-Şarki Mahallesi'nde iki aracın hedef alındığı belirtildi. Yaşanan bu trajik olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, bir İnsansız Hava Aracı (İHA) bölgedeki Filistinlilere ait olan bir aracı bombaladı. Bununla birlikte, İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'ndaki bazı konutları kuşattı ve kentin çeşitli mahallelerine baskınlar düzenledi.

Çatışmalar ve Hasar

Cenin Mülteci Kampı'nda zaman zaman çatışma ve patlama sesleri duyulurken, orduya ait buldozerler bölgedeki altyapıya zarar verdi. Düşman güçlerin 20 saat süren baskının ardından Cenin kentinden ve Mülteci Kampı'ndan çekildiği bildirildi.

Önceki Olaylar

Dün gerçekleştirilen bir baskında İsrail askerleri, Cenin kentinde 5 Filistinliyi yaralamıştı. Tüm bu gelişmeler, bölgedeki gerilimi artıran önemli bir faktör haline geldi.