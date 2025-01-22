İsrail Ordusunun Cenin'deki Şiddeti: Filistinlilere Baskı ve Yerinden Edilme Devam Ediyor

Cenin'deki İnsani Drama: İsrail Ordusu Baskı ve Şiddetle Devam Ediyor

İsrail ordusunun Cenin'deki baskınları, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen devam ediyor. Cenin Mülteci Kampı ve önündeki devlet hastanesi, zırhlı araçlar ve insansız hava araçlarıyla kuşatılmış durumda.

Cenin'e 'Demir Duvar' Saldırısı

19 Ocak'ta gerçekleşen ateşkesin ardından, İsrail ordusu 23 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine “Demir Duvar” adı verilen saldırıyı başlattı. İki gündür devam eden kuşatma, Filistinlilere yönelik şiddeti artırdı. Bu süreçte 10 Filistinli hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Cenin Devlet Hastanesi'nde Mağduriyetler

Baskın sırasında Cenin Devlet Hastanesi önünde sivil araçların ve ambulansların hastaneden ayrılmasına izin verilmedi. Böbrek hastası Raid Sabbah (57), diyaliz tedavisi için geldiği hastaneden çıkamadığını ifade etti. “Yaşım ve hastalığıma rağmen ambulansla çıkmama izin vermediler” dedi.

Muhammed Ebu Mahmud, bombardıman sırasında arabasının vurulduğunu belirterek hastanenin içinde yiyecek bulunmadığını ve dışarı çıkmaya çalışanlara kötü muamele yapıldığını aktardı. Hastane çalışanı Kays el-Ammur, içeride yiyecek ya da ilaç olmadığını vurgulayarak, hastaların mahsur kaldığını söyledi.

Cenin Mülteci Kampı'nda Yaşananlar

Emir Hazım, İsrail askerlerinin ateş açarak kendisini hedef aldığını ve mucizevi bir şekilde kurtulduğunu ifade etti. Diğer yandan, kamp sakinleri zorla evlerinden çıkarılmaya devam ediyor. Kimliği açıklanmayan bir Filistinli kadın, “90 yaşındaki annemi evinden zorla çıkardılar” diyerek duruma tepki gösterdi.

Cenin Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, en az 600 Filistinlinin yerlerinden edildiğini aktardı. Mahmud Ramazan, kamptan ayrılmaları için hoparlörlerle çağrı yapıldığını ve gerçek mermi ile saldırıya uğradıklarını söyledi. Cuma el-Masri ise, yaşlıların, kadınların ve çocukların zor koşullarda kamptan ayrıldığını belirtti.

Baskı ve Denetim Artıyor

Gazze'de elde edilen ateşkese rağmen, İsrail bu süreçte Batı Şeria'ya yönelik baskılarını artırdı. Filistin makamlarına göre, Batı Şeria'daki kontrol noktalarının sayısı 898'e yükselmiş durumda. Bu kontrol noktaları, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayarak, uzun süreler beklemek zorunda bırakıyor. El-Halil'de bir kadın, kontrol noktası kuyruğunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da güvenlik konseptinin değişeceğini belirtti. Hükümet yetkilileri, Cenin'e düzenlenen baskınları destekleyerek şiddetin sürebileceğini ifade ettiler.