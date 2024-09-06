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İsrail Ordusunun Cenin'deki Yıkım Faaliyetleri

Cenin kentinde İsrail ordusunun saldırıları sonucu 25 kilometre yol tahrip oldu, sivil altyapı ciddi zarar gördü.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:44
İsrail Ordusunun Cenin'deki Yıkım Faaliyetleri

İsrail Ordusunun Cenin'deki Etkileri

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın işgal altındaki Cenin kenti ve çevresinde, 10 gün süren operasyonların ardından büyük bir yıkım bıraktı. Yapılan saldırılar sonucu, bölgede yaklaşık 25 kilometre yol ve cadde yok edildi.

İlk Hasar Tespitleri

Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak, "İşgal güçlerinin Cenin'deki operasyonları sırasında, şehirde ve kamp alanında 25 kilometreden fazla cadde ve mahalle tamamen tahrip edildi." ifadelerini kullandı. Bu durum, bölgedeki su, elektrik ve kanalizasyon altyapısına da ciddi zararlar verdi.

Onarım Çalışmaları

Sivil savunma ekipleri, hasar tespitinin ardından, çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak onarım çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Ayrıca, “Kentin ve kampın aldığı hasarı tahmin etmek şu anda zor, bunun için zamana ihtiyaç vardır.” denildi.

Sonuçlar ve Kayıplar

Son saldırılar sonucunda, 28 Ağustos’tan bu yana Cenin’de 21, Tubas’ta 8, Tulkerim’de 7 ve El Halil’de 3 olmak üzere toplamda 39 Filistinli hayatını kaybetti ve 145 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılar neticesinde toplam 691 Filistinli yaşamını yitirdi.

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