İsrail Ordusunun Cenin Kampındaki Saldırıları Devam Ediyor: İki Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusunun Cenin Mülteci Kampı'ndaki Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, 21 Ocak tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu süreçte, 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamalara göre, kamp içerisinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kişi bacağından yaralanırken, diğer bir Filistinli ise darp edilerek hastaneye kaldırıldı.

Saldırılara Genel Bakış

Gazze'de gerçekleştirilen ateşkesin 19 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, İsrail ordusu, 21 Ocak tarihinde Cenin'e yönelik "Demir Duvar" adı altında bir saldırı başlattı. Bu saldırılar sonucunda Cenin kenti ve çevresindeki beldelerde toplamda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'deki saldırılarını 27 Ocak tarihinde Tulkerim bölgesine ve 2 Şubat itibarıyla Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine avm edip genişletti. Şiddetli baskılar sonucunda, 8 Şubat’ta Tamun'daki, en son ise bugün Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.