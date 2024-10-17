İsrail Ordusunun Cibaliya'daki BM Okuluna Saldırısı: 22 Ölü

Cibaliya'da Trajik Olay
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu hedef alması sonucunda 22 kişi hayatını kaybetti.
Yaralılar ve Yardım Çabaları
Saldırı sonrası bölgedeki hastaneler, ani şekilde artan yaralı sayısıyla başa çıkmaya çalışıyor. İnsani yardım kuruluşları, bölgeye sağlık ve temel ihtiyaç malzemeleri göndermek için acil çağrıda bulundu. Uluslararası Tepkiler
Bu olay, uluslararası toplumda büyük yankı uyandırarak, insan hakları ihlalleri ve güvenlik endişeleri hakkında tartışmaları yeniden alevlendirdi.