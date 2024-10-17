DOLAR
34,16 0%
EURO
37,07 0,22%
ALTIN
2.941,44 -0,21%
BITCOIN
2.289.050,78 1%

İsrail Ordusunun Cibaliya'daki BM Okuluna Saldırısı: 22 Ölü

Cibaliya Mülteci Kampında, İsrail ordusu BM okulunu hedef aldı; 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:47
İsrail Ordusunun Cibaliya'daki BM Okuluna Saldırısı: 22 Ölü

Cibaliya'da Trajik Olay

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu hedef alması sonucunda 22 kişi hayatını kaybetti.

Yaralılar ve Yardım Çabaları

Saldırı sonrası bölgedeki hastaneler, ani şekilde artan yaralı sayısıyla başa çıkmaya çalışıyor. İnsani yardım kuruluşları, bölgeye sağlık ve temel ihtiyaç malzemeleri göndermek için acil çağrıda bulundu. Uluslararası Tepkiler

Bu olay, uluslararası toplumda büyük yankı uyandırarak, insan hakları ihlalleri ve güvenlik endişeleri hakkında tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de Baza Kapağının Düştüğü Kadın Hayatını Kaybetti
2
Sivas'ta Depremler Sonrası Vali Şimşek'ten Açıklama
3
Şaban Yılmaz'a İleriye Dönük Veda Yemeği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesinde Deprem Bölgesine Ayrılan Kaynağı Açıkladı
5
Zelenskiy's Victory Plan Presented to EU Leaders: NATO Membership as a Strategic Priority
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Kanunu Açıklaması
7
Çin, İhtilaflı Sulara Giren Japon Teknesini Uzaklaştırdı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL