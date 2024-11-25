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İsrail Ordusunun Dahiye'ye Saldırısında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılarda bir ölü, altı yaralı var.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:36
İsrail Ordusunun Dahiye'ye Saldırısında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Dahiye'ye Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırıları sırasında bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu gün boyu Dahiye'ye en az 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Hedef Alınan Bölgeler

İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Hureyk, Gubeyri, El-Müşerrefiye, Şuveyfat, Tayune ve Şiyah bölgelerini sıkça hedef aldı. Özellikle Şuveyfat'ta bir binayı hedef alan saldırıdan önce tahliye uyarısı yapılmadığı bildirildi.

Sağlık Durumu ve Bölgedeki Yıkım

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Şuveyfat'a düzenlenen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Art arda gerçekleştirilen saldırılar sonrası vurulan binalar büyük zarar gördü ve bölgeden yükselen toz ve dumanlar dikkat çekti.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalarda, Dahiye'nin çeşitli bölgelerindeki binaların işaretli olduğu haritaları paylaşarak yeni saldırılarla ilgili tehditlerde bulundu.

Son Gelişmeler

Dün gece Beyrut'un güneyinde yapılan bu, Dahiye'ye yönelik havadan yapılan en yoğun saldırılardan biri olarak kaydedildi. 23 Eylül'den bu yana yapılan bu saldırılar, bölgede büyük yıkım ve yangınlara yol açtı. İsrail ordusu, saldırıları sonrası Hizbullah'a ait karargahların hedef alındığını öne sürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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