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İsrail Ordusunun Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Bina Yıkımı

İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bir Filistin binasını daha yıktı, yıkımlar artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:50
İsrail Ordusunun Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Bina Yıkımı

Doğu Kudüs'te Yıkım Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan er-Ram bölgesinde, Filistinlilere ait 4 katlı bir binayı yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin bulunduğu caddenin düzenlenmesi için iki askeri kontrol noktası arasında yer alan 17 binadan birinin yıkıldığını bildirdi.

Kudüs Valiliği, İsrail ordusunun korumasında 3 buldozerin bölgede yer aldığını ve Enis Zekeriya en-Netşe'ye ait 3 bin 500 metrekarelik alandaki 4 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdiğini aktardı.

Artan Yıkımlar ve Baskılar

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail'in temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 62'si ev olmak üzere toplam 135 yapının yıkıldığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemlendi. Bu süreçte, Filistinlilere ait yapıların yıkımı da hız kazandı.

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