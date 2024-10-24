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İsrail Ordusunun Filistinlileri Canlı Kalkan Olarak Kullanma İddiaları

İsrail ordusunun, Gazze'de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığına dair iddialar gündemde.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:12
İsrail Ordusunun Filistinlileri Canlı Kalkan Olarak Kullanma İddiaları

İsrail Ordusu ve Gazze'deki Canlı Kalkan İddiaları

İsrail ordusunun, askerlerini koruma amacıyla Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı öne sürülüyor. Bu konu üzerine yapılan açıklamalarda, Gazze'deki binalara ve tünellere girişte Filistinlilerin kullanıldığı bildiriliyor.

Sivrisinek Protokolü Nedir?

CNN'e konuşan bir İsrailli asker ve daha önce gözaltına alınmış beş Filistinli, orduda uygulanan "sivrisinek protokolü" hakkında bilgi verdi. Asker, bu uygulamanın Gazze'deki birlikler arasında yaygın olduğunu belirterek, "Bizim yerimize önce Filistinlilerin girmesini sağlıyoruz. Eğer bubi tuzağı varsa, patlayan onlar oluyor," şeklinde ifade etti.

Yaşanan Olaylar

İsrailli askerin açıklamalarına göre, Gazze'de görevdeyken, gözaltındaki iki Filistinli, komutanları tarafından canlı kalkan olarak kullanılmak üzere yönlendirildi. Asker, komutanların kendilerine "uluslararası hukuku önemsememelerini" söylediklerini ekledi.

Filistinli Tanıklar Anlatıyor

20 yaşındaki Mohammad Saad, Refah'ta yiyecek ararken İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını ve 47 gün süresince askeri kampta tutulduğunu açıkladı. Saad, kendilerine askeri üniforma giydirildiğini ve binalarda arama yapmaları için zorlandıklarını belirtti. Ayrıca, bir tankı filme alması için kendisine zorla talimat verildiğini ve bunun sonucunda vurulduğunu aktardı.

17 yaşındaki başka bir Filistinli olan Mohammad Shbeir ise, İsrail askerlerinin ailesine yönelik baskın sonrasında kendisini canlı kalkan olarak kullandığını ifade etti. Şbeir, tehlikeli bölgelere götürüldüğünü ve bu süreçte yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Uluslararası Hukuk ve İddialar

CNN, bu iddialar üzerine İsrailli askerlerin konuşması için "Sessizliği Bozmak" adlı organizasyonla irtibat kurdu. Organizasyon, İsrail ordusunun Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını doğrulayan fotoğraflar sunduğunu açıkladı. İsrail ordusu ise bu konuda, "tutuklu Filistinli sivillerin askeri operasyonlar için kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu" iddia ediliyor.

Uluslararası hukuk, sivillerin askeri faaliyetlerde kalkan olarak kullanılmasını yasaklamaktadır ve İsrail, yıllardır Hamas'ı Gazze'deki sivilleri böyle kullanmakla eleştirmektedir.

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