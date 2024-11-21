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İsrail Ordusunun Gazze Bombardımanında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'deki bir evi bombalayarak 3 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:48
İsrail Ordusunun Gazze Bombardımanında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de 3 Filistinliyi Hayatından Etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde bir evi hedef alarak bir bombardıman gerçekleştirdi. Bu saldırıda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Sivil Savunma Ekibi Enkaz Altından Kurtarma Çalışmalarına Devam Ediyor

Olay sonrası, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli Daya ailesinin evine düzenlediği saldırı sonrası, ölü ve yaralıların sivil savunma ekiplerince enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

Uluslararası Tepkiler ve Saldırıların Devamı

Diğer yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasına rağmen, İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Akşam saatlerinde, sivilleri hedef alan hava saldırılarında iki çocuğun da bulunduğu 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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