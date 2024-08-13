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İsrail Ordusunun Gazze'deki Canlı Kalkan İddiaları Gündemde

İsrail askerlerinin Gazze'deki operasyonlarında sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı iddiaları artıyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 21:26
İsrail Ordusunun Gazze'deki Canlı Kalkan İddiaları Gündemde

İsrail Ordusunun Gazze'deki Uygulamaları Tartışma Yarattı

İsrail medyasındaki haberlere göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde tünel ve binaları ararken sivilleri sistematik bir şekilde canlı kalkan olarak kullanıyor. Haaretz gazetesinin ifadesine göre, konuyla ilgili kaynaklardan alınan bilgilere göre, orduda bazı askerler ve komutanlar, ordunun en yüksek kademeleriyle birlikte bu uygulamaların gerçekleştirildiğini doğruladı.

Askeri İfadeler ve Yöntemler

Gizli kalmayı tercih eden bir İsrail askeri, "Ordudaki bazı yetkililer bize, Filistinlilerin hayatlarının bizimkilerden daha önemsiz olduğunu ifade ettiler. Bize, askerlerimizin hayatından daha iyi olanın, bu kişilerin patlayıcılarla imha edilmesi olduğunu söylediler," şeklinde konuştu.

Haberin detaylarına göre, Gazze'de İsrail askerleri, alıkoydukları genç Filistinlileri, asker üniforması giydirerek ve elleri bağlanmış biçimde, tüneller ve binalar üzerinde öncü olarak kullanıyor. Genellikle 20'li yaşlarındaki bu gençlerin Filistinli olduğu, spor ayakkabılarından ve yüzlerindeki korkudan anlaşılmakta.

Uluslararası Tepkiler

Bu uygulamalar ve yaşanan ihlaller, uluslararası toplumda büyük tepkilere yol açabilir. Filistinli sivillerin korunmasının öncelikli olduğu durumlarda bu tür uygulamaların varlığı, insan hakları açısından ciddi bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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