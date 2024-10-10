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İsrail Ordusunun Gazze'deki Okul Saldırısı: En Az 28 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'deki okul saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 54’ü aştı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:56
İsrail Ordusunun Gazze'deki Okul Saldırısı: En Az 28 Ölü

Güncel Bilgilendirme: Gazze'de Okul Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Olay ve Sonrası

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Rufeyde Okulunu hedef aldığı belirtildi. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok Filistinli yaşamını yitirdi.

Yaralılar ve Durum

Saldırıda 54'ten fazla kişinin yaralandığı ve bu yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu ifade edildi. Gazze hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bombaladığı okulda binlerce Filistinli'nin barındığı ve bu durumun bilincinde olduğu vurgulandı.

Artan Saldırılar ve Dünya Çağrısı

İsrail'in bu saldırısının ardından 190'ı aşkın barınma merkezinin hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, uluslararası topluma İsrail ordusunun bu katliamlarını kınaması ve saldırıların durdurulması için baskı yapması yönünde çağrılar yapıldı.

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