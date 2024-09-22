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İsrail Ordusunun Gazze'deki Okul Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 14:27
İsrail Ordusunun Gazze'deki Okul Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında Can Kaybı

İsrail ordusu, Gazze'nin batısında bulunan Şatı Mülteci Kampı'ndaki Kefr Kasım Okulu'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, söz konusu okulda yerinden edilmiş kişilerin barındığını ve saldırının ardından yaralıların da bulunduğunu ifade etti.

Son Veriler ve Açıklamalar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in hava saldırısı düzenlediği sığınma merkezi sayısı toplamda 182'ye ulaşmış durumda. Öte yandan İsrail ordusu, yapılan açıklamada, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde binlerce sığınmacının barındığı okula yönelik saldırının sorumluluğunu aldığını belirtti. Açıklamada, "Bu okulun Hamas'a ait olduğu ve bir komuta merkezi olarak kullanıldığı" iddialarına yer verildi.

Ayrıntılar ve Son Gelişmeler

Dün gerçekleştirilen saldırı sonucunda 13'ü çocuk, 6'sı kadın toplam 22 kişinin hayatını kaybettiği ve çatışmalarda 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının, bölgede devam eden gerginliğin ve çatışmaların bir parçası olduğu ifade ediliyor.

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