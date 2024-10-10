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İsrail Ordusunun Gazze'deki Okula Saldırısı: 20 Ölü

Deyr el-Belah'taki okul saldırısında en az 20 Filistinli hayatını kaybetti; kadın ve çocuklar da kurbanlar arasında.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:08
İsrail Ordusunun Gazze'deki Okula Saldırısı: 20 Ölü

İsrail Ordusunun Gazze'deki Okula Yönelik Saldırısı

Gazzeli kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta bölümünde bulunan Deyr el-Belah kentindeki bir okulu hedef aldı.

Olayın Detayları

Deyr el-Belah'taki Rufeyde Okulu'na yapılan bu hava saldırısında, en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırıya maruz kalanlar arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğu belirtilirken, yaralı sayısının da yüksek olduğu ifade ediliyor. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Bu olay, bölgedeki devam eden çatışmaların ve insani krizin derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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