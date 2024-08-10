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İsrail Ordusunun Gazze'deki Okula Saldırısı: En Az 100 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail ordusunun saldırısı sonucu yüzlerce kişi etkilenirken, 100'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 05:57
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 05:57
İsrail Ordusunun Gazze'deki Okula Saldırısı: En Az 100 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Gazze'ye Darbe

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze şehir merkezindeki bir okulda yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu alana hava saldırısı düzenledi.

Saldırının Sonuçları

Bu talihsiz olay sonucunda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, onlarca kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun kritik olduğu bildiriliyor.

Yerel yetkililer, yaşanan bu saldırının insani krizin derinleşmesine yol açacağını ve bölgedeki gergin durumu daha da kötüleştireceğini ifade ediyor.

Uluslararası Tepkiler

Bu tür saldırılar, uluslararası toplumlardan ve insan hakları kuruluşlarından büyük tepki toplamaktadır. Gazze'deki halkın güvenliğinin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiği vurgulanıyor.

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