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İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları 29 Filistinlinin Hayatına Mal Oldu

Gece gerçekleştirilen hava saldırılarında 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 07:12
İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları 29 Filistinlinin Hayatına Mal Oldu

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde dün akşamdan itibaren süren hava saldırılarıyla büyük bir yıkıma yol açtı. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bu saldırılarda toplamda 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hedef Alınan Bölgeler

Saldırılar, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı, şehir merkezi ve güneydeki Han Yunus gibi birçok noktayla birlikte orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampına da yöneldi.

Can Kaybı Raporları

Yerel sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cibaliya'nın El-Faluca bölgesindeki bir evde düzenlenen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde Ed-Dahduh ailesinin evine düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü.

Buna ek olarak, Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Han Yunus'taki Beni Süheyla bölgesindeki yerinden edilenler için barındırılan bir eve yapılan saldırıda 10 kişi, El-Fuhari kasabasında ise 7 kişi ölümlerine neden olundu. Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki başka bir saldırıda ise 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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