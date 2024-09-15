İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor

Gün geçtikçe artan çatışmalar sonucu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın Ebu Sarrar Kavşağı çevresini bombaladı.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Yönelik Bombardıman

Söz konusu saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail askeri araçlarının Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik yoğun ateş açtığı bildirildi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzey kısmındaki Cibaliya Mülteci Kampı'na da bir saldırı düzenlendi.

Ölü Sayısındaki Artış Endişe Verici

Suveydan ailesine ait bir evin hedef alındığı bu saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği ve bazı yaralıların olduğu ifade edildi. 7 Ekim tarihinden bu yana süregelen saldırılarda, 41 bin 182 Filistinli öldü; bu sayının 16 bin 715'inin çocuk, 11 bin 308'inin kadın olduğu belirtildi. Ayrıca, 95 bin 280 kişinin yaralandığı ve enkaz altında binlerce ölü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

İlk olarak sağlık tesislerinin hedef alınmasıyla halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hasar görmekte. Sivil altyapının tahrip edilmesi, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirmekte.