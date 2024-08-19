İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları: 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı

Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlenen saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, saldırılar sonucunda birçok kişi de yaralandı.

Han Yunus'ta Can Kaybı

İsrail ordusunun, Han Yunus'un batısındaki "Avusturya Binaları" bölgesinde internet dağıtım noktası yakınında toplanan Filistinlileri hedef alması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Tuffah Mahallesi'nde Bombardıman

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivil bir aracı bombalayarak 4 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Bu olayda pek çok kişi de yaralandı.

Topçu Bombardımanı ve Altyapı Tahribatı

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri ayrıca Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'ni hedef aldı. 7 Ekim'den bu yanaki saldırılarda, 16,314'ü çocuk ve 10,980'i kadın olmak üzere toplam 40,139 Filistinli yaşamını yitirdi; 92,743 kişi yaralandı.

Enkaz Altındaki Kayıplar

Henüz enkaz altında binlerce kayıp olduğu bildiriliyor. Ayrıca, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alındığı için, sivil altyapı ciddi şekilde tahrip edilmektedir.