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İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:46
İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları İle İlgili Son Gelişmeler

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan çeşitli noktalara düzenlediği saldırılarda 10 Filistinliyi kaybetti. Özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'na yoğunlaşan saldırılarda, Filistinlilerin bölgeden çıkmalarına izin verilmedi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda Saldırılar

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve askeri araçlar, Cibaliya Mülteci Kampı'ndan çıkmaya çalışan Filistinlilere Ebu Şerh kavşağında ateş açtı. Bu saldırıda 8 kişi etkisiz hale gelirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Es-Saftavi Bölgesinde Yaşananlar

Gazze'nin Es-Saftavi bölgesinde, Abdurrahman Bin Avf Okulu çevresindeki bir gruba açılan ateş sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Hava ve Topçu Saldırıları Artarak Devam Ediyor

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı çevresindeki hava saldırılarını sıklıkla artırırken, El-Avde Hastanesi ve Tel ez-Zater bölgesi de topçu ateşiyle hedef alındı. Hastane kaynakları, Tel ez-Zater'deki "Ebu Rakbe" ailesine yönelik bombardımanda 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Sivil Savunma ekipleri, hala enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

İsrail'in Saldırı Stratejisi

İsrail ordusu son 5 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik kara saldırılarına devam ediyor. Ordunun bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirme çabaları dikkat çekiyor.

Son saldırılar özellikle Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde yoğunlaşmakta. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere tahliye uyarısı yapmış ve boştaltılması istenen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

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