Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Sonucu 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki bombardımanları sonucunda 15 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:13
İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Sonucu 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Bombardımanları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Saldırılar, zorla yerinden edilenlerin barındığı alanları hedef aldı.

İnsani Felaketin Boyutları

İsrail, Gazze'de açlık ve susuzluk çekmesine neden olacak eylemlerini sürdürmektedir. Bu kriz 324 gündür devam ediyor ve bölgedeki hastane kaynakları ile yerel görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Esdika Marid Hastanesi yakınındaki Acel ailesinin evini insansız hava araçları (İHA) ile bombaladı. Bu saldırıda ikisi çocuk, biri kadın olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bölgedeki Saldırılar

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi, İsrail ordusuna ait araçların bölgeye girmesiyle birlikte yoğun saldırılara maruz kaldı. topçu atışı ve ateşli silahlardan yapılan saldırılar sonucu çeşitli bölgelerde büyük hasar yaşandı.

Nusayrat ve Deyr Belah’taki Olaylar

Nusayrat Mülteci Kampı ve Deyr Belah kenti de havadan ve karadan saldırılara hedef oldu. Özellikle Nusayrat'ın doğusu ve Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusuna yönelik saldırılar düzenlendi. Deyr Belah’ta iki Filistinli İHA ile düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Güney Gazze'deki Saldırılar

Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde de ciddi kayıplar yaşandı. Han Yunus'un doğusundaki Ebu Ride ailesinin evi hedef alındı ve iki kadın yaşamını yitirdi. Refah'ta ise başka bir saldırı sonucu üç kişinin cesedine ulaşıldı. Ayrıca, yaralanan bir Filistinli, daha önceki saldırılardan dolayı hayatını kaybetti.

Yangınlar ve Saldırıların Etkisi

İsrail ordusu, Refah kenti çevresindeki birçok evi hedef alarak çeşitli yerlerde yangınlara sebep oldu. Kentin doğusundaki Selam mahallesinde bulunan bazı konutlar büyük hasar gördü.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!