İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Sonucu 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Bombardımanları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Saldırılar, zorla yerinden edilenlerin barındığı alanları hedef aldı.

İnsani Felaketin Boyutları

İsrail, Gazze'de açlık ve susuzluk çekmesine neden olacak eylemlerini sürdürmektedir. Bu kriz 324 gündür devam ediyor ve bölgedeki hastane kaynakları ile yerel görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Esdika Marid Hastanesi yakınındaki Acel ailesinin evini insansız hava araçları (İHA) ile bombaladı. Bu saldırıda ikisi çocuk, biri kadın olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bölgedeki Saldırılar

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi, İsrail ordusuna ait araçların bölgeye girmesiyle birlikte yoğun saldırılara maruz kaldı. topçu atışı ve ateşli silahlardan yapılan saldırılar sonucu çeşitli bölgelerde büyük hasar yaşandı.

Nusayrat ve Deyr Belah’taki Olaylar

Nusayrat Mülteci Kampı ve Deyr Belah kenti de havadan ve karadan saldırılara hedef oldu. Özellikle Nusayrat'ın doğusu ve Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusuna yönelik saldırılar düzenlendi. Deyr Belah’ta iki Filistinli İHA ile düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Güney Gazze'deki Saldırılar

Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde de ciddi kayıplar yaşandı. Han Yunus'un doğusundaki Ebu Ride ailesinin evi hedef alındı ve iki kadın yaşamını yitirdi. Refah'ta ise başka bir saldırı sonucu üç kişinin cesedine ulaşıldı. Ayrıca, yaralanan bir Filistinli, daha önceki saldırılardan dolayı hayatını kaybetti.

Yangınlar ve Saldırıların Etkisi

İsrail ordusu, Refah kenti çevresindeki birçok evi hedef alarak çeşitli yerlerde yangınlara sebep oldu. Kentin doğusundaki Selam mahallesinde bulunan bazı konutlar büyük hasar gördü.