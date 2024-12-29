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İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 40 Asker Hayatını Kaybetti

İsrail ordu radyosu, Gazze'nin kuzeyinde Ekim ayından bu yana 40 askerinin öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 23:35
İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 40 Asker Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Kayıplarını Açıkladı

İsrail ordusunun yaklaşık üç aydır devam eden saldırıları kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Ekim ayından bu yana 40 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu bilgi, İsrail ordu radyosunun sosyal medya hesabından yayımladığı duyuruda yer aldı.

Cibaliya Mülteci Kampına yönelik Operasyon

Haberde, Ekim ayında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampına yönelik başlatılan kara operasyonunun ardından asker kayıplarının arttığına vurgu yapıldı. İlgili açıklama ile birlikte, gün içinde yapılan bir başka bilgilendirmede bir askerin daha hayatını kaybettiği ifade edildi.

Toplam Asker Kaybı 824'e Ulaştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’ye yönelik yürüttüğü saldırıların başlangıcından bu yana, ordu içerisinde ölen asker sayısının 824'e yükseldiği, bunun 392'sinin de kara operasyonları sırasında gerçekleştiği kaydedildi.

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