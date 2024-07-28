İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

Han Yunus'taki Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği hava saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti. Olayda, 8 kişi, bir çocuk da dahil olmak üzere yaşamını yitirirken, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mevasi'deki Koordinat Hedefi Oldu

İsrail güçleri, güvenli bölge olarak adlandırılan El-Mevasi bölgesinde, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin toplandığı alana yönelik saldırılar düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait keşif uçakları, Istabl caddesi üzerinde toplanan Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef aldı. İlk belirlemelere göre, bu saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İş Yerlerine Yönelik Saldırılar

İsrail güçleri, Han Yunus'un merkezindeki iş yerlerini de vurdu. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, Sikka bölgesindeki iş yerlerine yapılan saldırıda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, şehrin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıklanan yerlere operasyon yapılacağını duyurdu. Adraee, bölge sakinlerinin tahliye edilmesi çağrısında bulunarak, güvenli olduğunu iddia ettiği bölgeyi daraltacaklarını ve Filistinlilerin geçici olarak Mevasi'ye gitmelerini istedi.

Öte yandan, bu operasyonların sürmesiyle birlikte, Gazze Şeridi genelinde düzenlenen saldırılarda, sadece dün toplam 54 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.