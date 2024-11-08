DOLAR
34,36 -0,4%
EURO
37 0,3%
ALTIN
2.985,24 -0,37%
BITCOIN
2.614.039,83 0,51%

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:13
İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail Ordusu, Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusunun son dönemde Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Detaylar Hastane Kaynaklarından Geldi

Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, saldırılar özellikle Meşru Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesini hedef aldı. Meşru Beyt Lahiya'daki saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybederken, Tel ez-Zater'de 3 kişi yaralandı.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı hızla artarak yaklaşık 43 bin 508'e ulaştı. Bu sayı içinde, çocukların sayısı 17 bin 210, kadınların sayısı ise 11 bin 742 olarak belirtildi. Ayrıca 102 bin 684 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıların etkileri

Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açmakta ve uluslararası toplumda endişelere neden olmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025'te Su Krizi Kapıda: Uzmanlar Uyarıyor
2
Elazığ'da Deprem Alarmı
3
Sudan'daki İç Savaş Dünyanın En Büyük Krizlerinden Biri
4
Türkiye'de Çocukların Ekran Süreleri Alarm Veriyor
5
Gazze'deki Hastanede Hayatlar Tehlikede
6
2025 Yılı Bütçesi Üzerine Tartışmalar
7
Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka Uygulamaları Tartışıldı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi