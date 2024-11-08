İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail Ordusu, Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusunun son dönemde Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Detaylar Hastane Kaynaklarından Geldi

Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, saldırılar özellikle Meşru Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesini hedef aldı. Meşru Beyt Lahiya'daki saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybederken, Tel ez-Zater'de 3 kişi yaralandı.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı hızla artarak yaklaşık 43 bin 508'e ulaştı. Bu sayı içinde, çocukların sayısı 17 bin 210, kadınların sayısı ise 11 bin 742 olarak belirtildi. Ayrıca 102 bin 684 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açmakta ve uluslararası toplumda endişelere neden olmaktadır.