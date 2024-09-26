İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı: 15 Ölü, 22 Yaralı

İsrail Ordusundan Cibaliya Mülteci Kampına Saldırı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti ve 22 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada,

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Hafsa binti Ömer Okulu'nu bombaladığını belirtti.

Sıkça saldırılara maruz kalan bu bölgedeki okula yönelik yapılan saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 22 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu olay, bölgedeki çatışmaların ne denli şiddetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.