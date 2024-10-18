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İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı: 3 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:26
İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı: 3 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu, Gazze'nin Kuzeyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, 3 Filistinli sivil hayatını kaybetti ve 13 kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor.

Cibaliya'daki Saldırı ve Yaralanmalar

El-Fahura bölgesinde bir evin bombalandığı bilgisi verilirken, saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin isimleri henüz açıklanmadı. Filistinli yetkililer, İsrail'in 14 günü aşkın süredir Gazze'de uyguladığı ablukayı katı bir şekilde sürdürdüğünü ve bu durumun çok sayıda ailenin açlık kıskacında kalmasına neden olduğunu vurguladı.

İsrail'in Göç Politikasına Yönelik Eleştiriler

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlatarak, Cibaliya Mülteci Kampı’nı hedef almıştı. Bu saldırının, bölgedeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin boşaltılması gerektiğini belirtti.

Adraee, Filistinlileri Gazze’nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeye çağırırken, boşaltılması istenen bölgelerin haritasını paylaştı. Bu haritanın, İsrail ordusunun eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland’ın hazırladığı ve daha önce basına sızan 'generallerin planı' olarak bilinen göç iddiaları ile benzerlik taşıdığı ifade ediliyor.

İsrail Hükümeti'nin Sessizliği

İsrail hükümeti, söz konusu plana ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmazken, eylül ayında kabinenin bu konuyu ele aldığını belirten bilgiler basına yansıdı. KAN televizyonunda çıkan habere göre, planın detayları halen belirsizliğini koruyor.

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