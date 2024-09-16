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İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırının ardından sivil altyapı da zarar gördü.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:30
İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta bölgelerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında, 'Muharib' ailesine ait bir ev hedef alındı ve bu saldırı sonucunda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Müdürü Açıklama Yaptı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, meydana gelen saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok yaralı olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen Saldırıların Bilançosu

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda, toplamda 41,226 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının 16,795'inin çocuk, 11,378'inin ise kadın olduğu ifade ediliyor. Saldırılar sonucunda 95,413 kişi yaralandı ve birçok sivil altyapı zarar gördü.

Enkaz Altında Kalanlar ve Hedef Alınan Sivil Yapılar

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, halen enkaz altında binlerce kişinin olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da saldırıların hedefi haline gelerek büyük ölçüde tahrip edilmektedir.

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