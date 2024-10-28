İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ez-Zevayide bölgesine gerçekleştirdiği yeni bir saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Sağlık Kaynaklarından Gelen Açıklamalar

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden edinilen bilgilere göre, yaşamını yitiren 5 kişinin cesedi hastaneye getirildi. Ayrıca kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu birçok yaralı da hastanede tedavi altına alındı.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleşen saldırıda ölen 3 kişinin cesedinin de hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Toplam Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artmaya Devam Ediyor

7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırılar sonucunda yaklaşık 43 bin 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu rakamın içinde 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın bulunuyor. Bununla birlikte, 101 bin 110 kişi yaralanmış durumda.

Halkın hastanelere ve eğitim kurumlarına sığınmak zorunda kaldığı belirtilirken, bu tür yerlerin hedef alınması nedeniyle sivil altyapının büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.