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İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında Can Kaybı Artıyor

En az 20 Filistinli, Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:39
İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında Can Kaybı Artıyor

Gazze Şeridi’nde Yeni Bir Saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda en az 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktarımına göre, saldırı Beyt Lahiya bölgesinde bulunan iki evi hedef aldı.

Yaralı Sayısı ve Savaşın Etkileri

İlk belirlemelere göre, saldırı sonucu çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü hava operasyonları sonucunda, 42 bin 847 Filistinli hayatını kaybetti; bu kayıpların yaklaşık 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın. Ayrıca 100 bin 544 kişi yaralanırken, enkaz altında daha fazla kurban olduğu yönünde endişeler bulunuyor.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alınması nedeniyle sivil altyapının tahrip olduğu bildiriliyor. Bu durum, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırmakta.

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