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İsrail Ordusunun Gazze'deki Zorunlu Göç Politikaları

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri zorunlu göçe zorlamaya devam ediyor; BM verilerine göre, her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:43
İsrail Ordusunun Gazze'deki Zorunlu Göç Politikaları

İsrail Ordusunun Zorunlu Göç Stratejisi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla göçe zorlamaya devam etmekte. Özellikle Han Yunus bölgesindeki bazı alanlar için boşaltma talepleri sürüyor.

Gazze'deki Zorunlu Göç Terörü

Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon insan, İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle zorunlu göç yaşamaya zorlanıyor. Filistinliler, güvenli bir yer bulamazken sürekli olarak farklı alanlara sürükleniyorlar. İsrail Ordusu ve Tahliye Emirleri

İsrail ordusu, geçtiğimiz hafta içinde "güvenli" olarak nitelendirdiği bölgelerde dahil olmak üzere toplamda beş ayrı tahliye emri yayımlamış durumda. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yeni bir harita paylaştı ve Gazze'nin güneyinde Beni Süheyla bölgesinin boşaltılmasını talep etti.

BM Verileri ve Zor Günler

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze'deki her 10 kişiden 9'u, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle zorla yerlerinden edilmiş durumda. Gazze'de gıda sıkıntısı ve bıktırıcı saldırılarla birlikte zorunlu göç eden Filistinliler derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail’in 7 Ekim tarihinde başlatmış olduğu saldırılardan sonra devam eden tahliye kararları, Filistinlilerin yaşamını her gün daha da zorlaştırıyor. BM’ye göre, Gazze'deki insanların büyük bir kısmı ayda bir yer değiştirmek zorunda kalmaktadır.

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