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İsrail Ordusunun Gazze'nin Kuzeyini İkiye Bölme Planı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere yönelik yeni bir strateji geliştirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:57
İsrail Ordusunun Gazze'nin Kuzeyini İkiye Bölme Planı

İsrail Ordusunun Gazze'nin Kuzeyine Yönelik Planları

İsrail ordusu, 6 Ekim tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyini ikiye bölmeyi amaçladığını duyurdu. Bu süreçte bölgede yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmesi ile birlikte, Gazze'nin kuzeyinde yeni bir insani koridor oluşturulması planlanıyor.

Yeni Koridor Oluşturma Süreci

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, üst düzey bir askeri yetkili, Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerinin Gazze kentinden ayrılacağını belirtti. Bu durum, insani yardım girişlerine de engel oluşturacak. Yerinden edilen Filistinlilerin bu bölgelere dönüşüne ise şu an için izin verilmeyeceği ifade edildi.

Filistinlilerin Durumu

Gazze'nin kuzeyinde yaşananlara dair bilgiler, 6 Ekim'den beri İsrail ordusunun Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerine kara saldırıları düzenlediğini göstermektedir. Bu saldırılar sonucunda 1800’den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, binlerce kişi yerlerinden oldu.

İsrail'in bu eylemleri, “Generallerin Planı” olarak adlandırılan bir strateji çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu plan, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesini ve ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su gibi temel ihtiyaçların girişine engel olmayı amaçlıyor.

Özetle, Gazze'de yaşanan bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirmekte ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmektedir.

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