İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ne Düzenlediği Saldırılarda 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Saldırılar: 8 Kişi Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son saldırılarda 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin merkezini hedef aldı.

Refah Kentine Hava Saldırısı

Refah kentindeki saldırıda içerisinde çok sayıda sivilin bulunduğu bir araç bombalandı. Bu trajik olayda 4 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu. Ayrıca, İsrail donanmasının Refah kentinin kuzeybatısındaki El-Azbe semtine sabah saatlerinde düzenlediği bir başka saldırının da yaşandığı ifade edildi.

Han Yunus ve Gazze Kentinde Ek Saldırılar

Tanıklar, İsrail ordusunun güneyde yer alan Han Yunus kentinin kuzeyini bombaladığını ve 1 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri Gazze kentinin merkezinde sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef alarak başka bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti ve yaralananların olduğu kaydedildi.