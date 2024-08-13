Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırıları: 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 35 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 07:18
İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırıları: 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'ni Hedef Aldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 35 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılar, özellikle Han Yunus kenti çevresinde yoğunlaştı.

Ağır Zararlar ve Yaralılar

Edinilen bilgilere göre, saldırılarda 24 kişinin yaşamını yitirdiği Han Yunus, en çok etkilenen bölge oldu. Gazze'nin kuzeyinden güneyine kadar birçok noktada havadan müdahaleler gerçekleştirilirken, yaralı sayısının da artış gösterdiği bildirildi.

Öne Çıkan Saldırı Noktaları

Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Bedr Camii yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi, Ebu Hasira Caddesi'ndeki bir evin hedef alınmasında ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Dahası, Bureyc Mülteci Kampı'nda 2 kişinin öldüğü ve 4'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yaralanan bir genç, tedavi gördüğü Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki Kayıplar

Gazze'nin güneyinde, Han Yunus kentinde gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda 24 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak