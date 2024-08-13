İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırıları: 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'ni Hedef Aldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 35 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılar, özellikle Han Yunus kenti çevresinde yoğunlaştı.

Ağır Zararlar ve Yaralılar

Edinilen bilgilere göre, saldırılarda 24 kişinin yaşamını yitirdiği Han Yunus, en çok etkilenen bölge oldu. Gazze'nin kuzeyinden güneyine kadar birçok noktada havadan müdahaleler gerçekleştirilirken, yaralı sayısının da artış gösterdiği bildirildi.

Öne Çıkan Saldırı Noktaları

Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Bedr Camii yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi, Ebu Hasira Caddesi'ndeki bir evin hedef alınmasında ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Dahası, Bureyc Mülteci Kampı'nda 2 kişinin öldüğü ve 4'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yaralanan bir genç, tedavi gördüğü Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki Kayıplar

Gazze'nin güneyinde, Han Yunus kentinde gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda 24 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdi.