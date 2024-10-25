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İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:10
İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği hava saldırılarında, 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Şati Mülteci Kampı'na Saldırı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, saldırılardan biri Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şati Mülteci Kampı'na yapıldı. Bu saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki Mamadani Hastanesi'ne taşındı.

Sanayi Kavşağına Yönelik Saldırı

İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki sanayi kavşağı yakınlarına da saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Balıkçı Limanı Hedef Alındı

Gazze kentinin batısındaki balıkçı limanı da hedef alındı. Bu saldırıda 2 kişi öldü ve 1 kişi yaralandı.

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