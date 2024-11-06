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İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları ve Tahliye Süreci

Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun hava saldırıları ve zorunlu tahliye ile artan ölümler ve kayıplar.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 12:46
İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları ve Tahliye Süreci

İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyine Saldırdı

Gözde bir bölge olan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail ordusu toplu tahliye amacıyla bölgeye broşürler atarak bombardımana başladı. Bu olay, Filistinli sakinlerin bölgeyi terk etmesine neden oldu.

Filistinli Kadın Tanıklık Ediyor

Filistinli yaşlı kadın İntisar Ebu Dragma, "İsrail güçleri broşürleri attıktan birkaç dakika sonra mahallede bazı genç erkekler hedef oldu, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti," diye açıkladı. Dragma, bu sırada eşi hastalık nedeniyle hayatını kaybederken, zor koşullardan dolayı birçok insanın perişan durumda olduğunu ifade etti.

Bölgeden Kaçış ve Açlık Sorunu

Beyt Lahiya'dan ayrılan insanlar, bombardıman korkusuyla başka yönlere sürüklendi. Korkularını dile getiren bir başka sığınmacı, "Burayı nüfusundan arındırıp yeniden işgal etmeyi planlıyorlar," dedi. Geçtiğimiz bir ay içinde bölgedeki yiyecek ve su kaynakları kurudu. Sığınmacılar, hayatta kalmak adına bilinmeze doğru yola çıktıklarını belirttiler.

Enkaz Altında Kurtarılmayı Bekleyenler

Beyt Lahiya'daki Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgede yaşayanların yardım çağrılarına yanıt beklediğini duyurdu. "Geçtiğimiz günlerde yıkılan bazı evlerin enkazı altında hayatta kalan vatandaşların bulunduğuna dair ihbarlar alıyoruz," denildi. Ayrıca, uluslararası insan hakları kuruluşlarından yardım talep edildi.

Saldırılar ve İnsanlık Krizi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 5 Ekim itibarıyla artırdığı bildirildi. Bu durum, sadece fiziksel saldırıların değil, aynı zamanda gıda ve su sıkıntısının da artmasına yol açarak, sivil halk üzerinde büyük bir insanlık krizi yaratıyor.

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