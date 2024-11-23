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İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 120 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son iki günde 120 Filistinli hayatını kaybetti, 205 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 14:53
İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 120 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Çeşitleniyor

Son iki günde, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 120 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 205 kişi yaralandı.

Yaşanan Kayıpların Ardındaki Nedenler

Bu saldırılara neden olan etkenler ve uluslararası toplumdan gelen tepkiler ise dikkat çekiyor. Gazze'deki gerilimin artması, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırmakta.

Uluslararası Tepkiler ve Çözüm Çabaları

Birçok ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan, saldırıların durdurulması ve barışçıl çözüm yollarının bulunması için çağrılar yükseliyor. Olayların nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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