İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 17 Filistinlinin hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Saldırılar, Filistinlilerin evlerine ve yerinden edilerek kurulan çadırlarına yönelik yapıldı.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki Durum

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusunun Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği bombardımanın ardından 8 ölü ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

Kemal Advan Hastanesi'ne Saldırı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi bir kez daha hedef alındı. Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, basın açıklamasında, hastaneye yönelik yapılan saldırıda 7 sağlık çalışanının yaralandığını bildirdi. Saldırıda yaralıları kurtarmaya çalışan personelin hedef alındığını vurguladı ve hastane bahçesindeki elektrik jeneratörünün de hedef alındığını dile getirdi.

Beyt Lahiya'da Yaşananlar

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri Beyt Lahiya'da Filistinlilere ait evleri ateşe verirken, savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da hava saldırıları gerçekleştirdi.

Diğer Hava Saldırıları

Öte yandan, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Deyr el Belah'ta benzer bir saldırıda ise Filistinli Ebu Semra ailesinin evi hedef alındı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Mevasi Bölgesindeki Çadır Saldırısı

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde, yerinden edilenlerin sığındığı bir çadır da İsrail helikopteri tarafından vuruldu. Saldırıda bir kadın ve kızı yaşamını yitirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.